Elezioni Chiavari 2022, i candidati della lista Maestrale

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

Il candidato sindaco Federico Messuti è sostenuto dalle liste Avanti Chiavari - Di Capua, Maestrale, Giovani per Chiavari e Partecipattiva. Laureato in giurisprudenza all'Università di Genova nel 1997, Messuti vive a Chiavari insieme alla moglie Elena e al figlio Lorenzo. Amante delle due ruote e dello sport a 360°, si divide tra tennis, football americano e sci. Dal 2017 al 2022 è stato consigliere del Comune di Chiavari, con deleghe al settore legale e informatico, e vicepresidente del Consiglio Comunale.

I candidati della lista Maestrale