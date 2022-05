Elezioni Chiavari 2022, tutte le liste e i candidati

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

Oltre a Chiavari, si vota a Genova, ma anche ad Arenzano, Ceranesi, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno. L'eventuale secondo turno delle amministrative è previsto per domenica 26 giugno. Nelle prossime pagine tutti i candidati sindaco e i link alle liste che li sostengono, con tutti i nomi dei candidati per il consiglio comunale.