Elezioni Ceranesi 2022: sfida a tre tra Molinari, Montaldo e Altosole

Domenica 12 giugno 2022 si vota per le elezioni amministrative in circa mille comuni italiani, in Liguria cittadini chiamati alle urne a Genova, ma anche ad Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno. Non solo comunali, si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. Solo a Genova e Chiavari è previsto un eventuale ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza assoluta (50%+1), negli altri Comuni sarà eletto al primo turno il candidato più votato, a meno che i due candidati più votati non ottengano lo stesso identico numero di voti.

A Ceranesi i candidati sindaco sono tre: Emanuela Molinari, sostenuta da Bene Comune Ceranesi Insieme, Claudio Montaldo per Una storia in comune e Gerardo Altosole, sostenuto dalla lista Uniti per Ceranesi.

Il programma di Bene Comune - Ceranesi Insieme è redatto nella prospettiva di un processo di innovazione e di organizzazione efficace e soprattutto trasparente del lavoro, con l'obiettivo di migliorare il Comune. I punti che la lista civica intende portare avanti durante i cinque anni sono i seguenti: tutela del territorio e valorizzazione delle sue risorse; studio di fattibilità per la realizzazione di impianti per l'energia rinnovabile; educazione civica; promozione e sostegno al volontariato; riordino del patrimonio comunale; rafforzamento della comunicazione e della trasparenza e manutenzione e riordino cimiteri.

I candidati della lista Bene Comune - Ceranesi Insieme

Cadenasso Erika

Cognata Sabrina

Gatti Profumo Luisa

Ghiglione Roberta

Leone Esther

Danielle Melas Elisa

Merlo Matteo

Moro Domenica

Ottonello Dionisio

Parodi Danilo

Sabia Giambattista

Valentini Franco.

"Ceranesi ha bisogno di azioni incisive in diversi campi - dichiara Claudio Montaldo -. Sul territorio comunale le competenze sono divise tra varie istituzioni, ma nulla mi impedirà di far sentire in ogni modo la voce di una cittadinanza sacrificata. Questo vale per il ripristino dei collegamenti viari e la gestione di cantieri. Il nostro Comune ha bisogno di recuperare la capacità di manutenzione dei servizi e degli spazi pubblici, dalle strade ai cimiteri, alle scuole".

I candidati della lista Una storia in Comune - Montaldo sindaco

Andrea Barabino: 45 anni, tecnico informatico, dirigente Valponte, guida ambientale escursionistica

Aldo Campora: 46 anni, operaio Ansaldo

Samuela Cappagli

Antonella Cavanna: 57 anni, insegnante di scuola dell'infanzia

Filippo Fiorani: 21 anni, studente universitario, libero professionista, mountain biker

Camilla Parodi: 28 anni, laureata in Scienze ambientali

Sonia Parodi: 44 anni, impiegata in uno studio di commercialista

Carlo Rebora: 62 anni, tecnico Amiu

Maria Teresa Rossi: 53 anni, casalinga

Pietro Strada: 47 anni, responsabile casa famiglia Papa Giovanni XXIII

Fulvio Tassistro: 63 anni, pensionato

Laura Tassistro: 45 anni, operatrice sociosanitaria.

Il principio su cui si fonda la lista civica Uniti per Ceranesi è animato dall'aspirazione e dalla grande volontà di far tornare la cittadina ad essere protagonista attiva attraverso una proposta amministrativa forte, credibile, competente, senza conflitti d'interesse alcuno e ambiziosa. L'obiettivo è invertire la rotta: "oggi, più che mai, abbiamo il dovere e la responsabilità di far ripartire Ceranesi - dichiarano dalla lista -, realizzando una seria e attenta pianificazione territoriale con un progetto innovativo capace di costruire all'interno dei prossimi cinque anni gli elementi che costituiscono la struttura portante del nostro programma elettorale".

"Affronteremo questa sfida - proseguono - con metodo rigoroso, basato sulla conoscenza, l’efficienza, la competenza, la ragionevolezza nel prendere decisioni, offrendo, al contempo, passione e l’umiltà di mettersi al servizio dell’intera comunità e non di una parte sola".

"Il programma dei prossimi cinque anni di mandato - concludono - rappresenta l'opportunità di un vero cambiamento locale. Gli intenti, le finalità e i propositi verranno raggiunti in costante e reciproco confronto con tutta la Comunità, percorrendo insieme la strada che ci porterà a prendere decisioni coraggiose con corresponsabilità e determinazione".

I candidati della lista Uniti per Ceranesi