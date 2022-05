Elezioni Genova 2022, tutte le liste e i candidati

Domenica 12 giugno 2022 si vota per le elezioni amministrative in circa mille comuni italiani, in Liguria cittadini chiamati alle urne a Genova, ma anche ad Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno. Non solo comunali, si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. Solo a Genova e Chiavari è previsto un eventuale ballottaggio nel caso nessuno dei candidati raggiungesse la maggioranza assoluta (50%+1), negli altri Comuni sarà eletto al primo turno il candidato più votato, a meno che i due candidati più votati non ottengano lo stesso identico numero di voti. L'eventuale secondo turno delle amministrative è invece previsto per domenica 26 giugno.

Chi sono i candidati sindaco a Genova

Sette candidati sindaco, due coalizioni e cinque singole liste, alcune delle quali raggruppano diversi partiti o movimenti. Questi i numeri delle elezioni comunali a Genova, a sfidare il primo cittadino uscente Marco Bucci (centrodestra) sono Ariel Dello Strologo (coalizione progressista), Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione), Antonella Marras (La Sinistra Insieme), Cinzia Ronzitti (Partito Comunista dei Lavoratori), Carlo Carpi (Insieme per Genova), Martino Manzano Olivieri (Movimento 3V).

Nelle prossime pagine tutti i candidati sindaco e i link alle liste che li sostengono, con tutti i nomi dei candidati per il consiglio comunale.