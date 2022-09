Elezioni politiche, come fare a votare se positivi al coronavirus

Prima i sintomi, poi la conferma del tampone: siete positivi al covid e domenica si vota. Che fare? L'unica soluzione per esercitare il proprio diritto costituzionale è richiedere di votare da casa agli uffici elettorali del proprio comune. Spoiler: la procedura richiede pazienza, ma alla fine ce la farete. A Genova sono 4.747 le persone attualmente positive al coronavirus, secondo i dati ufficiali del 20 settembre, e 338 i nuovi casi. Altri emergeranno entro domenica alle 15, termine ultimo per richiedere l'esercizio domiciliare del diritto di voto.

Ecco, dunque, la guida per gli elettori del comune di Genova sottoposti a trattamento domiciliare di isolamento per covid-19 che non intendono rinunciare ad esprimere la loro preferenza politica a causa dell'infezione.

Il primo passo è andare sul sito dell'Asl3 e scrollare l'home page fino alla sezione "La tua Asl informa", da qui cliccare sul comunicato di mercoledì 17 agosto 2022 dal titolo "Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indette per domenica 25 settembre 2022". Entrati nella pagina scorrere fino a "Voto a domicilio per gli elettori in condizione di isolamento domiciliare". A questo punto l'elettore scopre che non è sufficiente il certificato di positività rilasciato in farmacia e inserito nel portale ligure socio sanitario, ma che occorre un certificato sanitario che deve essere rilasciato da un funzionario medico della Asl (non dal medico di famiglia).

Per ottenere questo certificato sanitario bisogna inviare una mail alla casella di posta dedicata elezioni@asl3.liguria.it allegando il modulo di consenso con l’indicazione della specifica modalità con la quale si desidera ricevere il certificato:

per posta elettronica (email normale o email criptata con assegnazione di password su cellulare personale via sms) sino alle ore 15 del 25 settembre 2022

con consegna a mano nella sede di Fiumara (via degli Operai 80) a persona munita di delega dalle ore 9 alle ore 12 da lunedì a sabato

Per chi sceglie la via più comoda, ovvero l'invio tramite mail, bisogna spedire all'indirizzo elezioni@asl3.liguria.it il modulo di consenso compilato e firmato in tutte le sue parti, copia di certificato di positività al covid o in alternativa foto del tampone positivo, copia documento di identità valido.

A questo punto si viene chiamati da un dirigente medico che accerta anche telefonicamente la condizione di positività e procede all'invio della certificazione sanitaria obbligatoria.

Ora, si va sul sito del comune di Genova e si clicca in home page sul banner blu Speciale elezioni politiche - 25 settembre 2022. Poi sull'icona "Info e orari" e in fondo alla pagine si seleziona "Voto domiciliare covid", dove viene specificato che "limitatamente alle consultazioni politiche del 25 settembre 2022 gli elettori sottoposti al trattamento domiciliare di isolamento per covid-19 sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza. A tal fine fino alle ore 15 di domenica 25 SETTEMBRE 2022 l’elettore dovrà far pervenire al sindaco del comune di Genova, nelle cui liste è iscritto, via posta elettronica all’indirizzo mail: elettorale@comune.genova.it i documenti richiesti".

la dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;

il certificato sanitario ottenuto dall'Asl3 e rilasciato ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto-legge 41/22 (convertito nella legge n.84/22) dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore al 11 SETTEMBRE 2022, che attesta l’esistenza delle condizioni previste dal predetto decreto-legge n. 41/2022 (trattamento domiciliare o condizioni di isolamento per covid-19)

Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità (carta di identità, patente, passaporto).

Se siete arrivati a questo punto, dovrete ricevere conferma e istruzioni per il voto a domicilio via mail.

Per seguire la pratica si può contattare l’ufficio elettorale del comune di Genova ai numeri 010.5576829 010. 5576841.