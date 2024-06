Europee 2024, come chiedere il duplicato della tessera elettorale: uffici e orari

Tutto pronto per le Elezioni Europee 2024, cittadini chiamati al voto sabato 8 e domenica 9 giugno (a questo link tutte le informazioni utili), contestualmente si vota anche in 39 Comuni della provincia di Genova per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Come fare a chiedere il duplicato della tessera elettorale in caso di smarrimento? Uffici aperti con orario prolungato a Genova, di seguito orario e location nei vari Municipi.

Come recuperare la tessera elettorale: uffici e orari

A Genova in caso di smarrimento o di esaurimento degli spazi è possibile chiedere il duplicato della tessera elettorale anche nei giorni delle elezioni, quando gli uffici saranno aperti con un orario prolungato senza prenotazioni (solo per carte d'identità per adulti e tessere elettorali.

Sabato 8 giugno dalle ore 8.10 alle ore 23, domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

Municipio I Centro Est: piazza Santa Fede, 6

Municipio II Centro Ovest: via Sampierdarena, 34

Municipio III Bassa Val Bisagno: piazza Manzoni, 1

Municipio IV Media Val Bisagno: piazza Dell’Olmo, 3

Municipio V Valpolcevera: piazza Durazzo Pallavicini, 6a - via Guido Poli, 12 - via Pastorino 8

Municipio VI Medio Ponente: via Sestri, 34 e viale Narisano, 14

Municipio VII Ponente: via Ignazio Pallavicini, 5; piazza Giuseppe Bignami, 4 e piazza Sebastiano Gaggero, 2

Municipio VIII Medio Levante: corso Torino, 11

Municipio IX Levante: via Maggio 6, pad.5 dell'ex Ospedale Psichiatrico

