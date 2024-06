Elezioni Cogorno 2024, risultati e affluenza

A Cogorno ha votato per le elezioni comunali il 52,99% degli aventi diritto, contro il 61,10 delle precedenti consultazioni. Questi i dati dell'affluenza, mentre i risultati verranno pubblicati qui appena disponibili.

La sfida è tra il sindaco uscente, Gino Garibaldi, in cerca del bis, e Oriano Castelli. Il nome di Garibaldi è noto poiché è stato per 10 anni in consiglio regionale sui banchi del centrodestra, e inoltre aveva già ricoperto la carica di sindaco di Cogorno tra gli anni '90 e i primi 2000. Scende in campo con la lista "Rinnovamento per Cogorno". Il suo sfidante, Castelli, è alla guida di "Obiettivo Comune".

Ecco i candidati di entrambe le liste.

Gino Garibaldi, lista "Rinnovamento per Cogorno"

Benedetta Casassa

Cristina Daneri

Alessandro Dario

Daniele Groppo

Cecilia Parodi

Franca Raffo

Alessandro Rio

Andrea Rossi

Sergio Segalerba

Simone Sembiante

Enrica Sommariva

Luca Torrente detto Beo

Oriano Castelli, lista "Obiettivo Comune"

Laura Bacchella

Valentina Bragetti

Sabrina Canale

Guido Cecchi

Enrico Cinque

Antonella Cufico

Alessandro Dighero

Riccardo Galari

Alberto Govi

Stefania Lenzi

Mirella Mosto

Manola Zanone

Cogorno si è recata alle urne anche per le europee: a vincere queste consultazioni nel piccolo comune è FdI con il 31,19% dei consensi. A seguire, Pd con il 20,67%, Lega con il 10,59%, M5s con il 10,55%, Forza Italia con il 10,16%, Alleanza Verdi e Sinistra con il 5,86%, Azione con il 3,41%, Pace Terra Dignità con il 2,98%, Stati Uniti d'Europa con il 2,70%, Libertà con l'1,07%, Rassemblement Valdotain con lo 0,43% e Alternativa Popolare con lo 0,39%.