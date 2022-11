Elezioni metropolitane, due le liste in campo: domenica 6 novembre il voto

Domenica 6 novembre, dalle ore 8 alle 20, si aprirà il seggio unico situato presso la sala degli Arazzi a Palazzo Doria Spinola, dove gli 831 votanti chiamati a eleggere i componenti del prossimo Consiglio Metropolitano potranno esprimere la loro preferenza, scegliendo tra le due liste presenti, ovvero 'per la Città Metropolitana' con riproposizione di nome e simbolo del gruppo del precedente mandato (2017/22) che elenca 18 candidati (8 donne e 10 uomini) e 'Civici Democratici Progressisti' con 14 candidati (6 donne ed 8 uomini).

L'ufficio elettorale della Città Metropolitana di Genova ha completato, venerdì 4 novembre, l'allestimento, che vede la presenza di 4 cabine per il voto, e già sabato i componenti del seggio guidato dall'avvocato Lorenza Olmi in qualità di presidente si riuniranno per le operazioni propedeutiche alla consultazione del giorno seguente, alla quale, trattandosi di una elezione di secondo livello, potranno partecipare unicamente i sindaci e i consiglieri dei 67 Comuni del territorio metropolitano (al momento 831 elettori).

Domenica i votanti potranno accedere al seggio sia dall'ingresso della Città metropolitana in piazzale Mazzini 2 (sopra piazza Corvetto), sia da quello della prefettura in largo Lanfranco 1. Gli elettori (sindaci e consiglieri comunali in carica alla data delle elezioni) dovranno presentarsi al seggio muniti di un documento di riconoscimento valido e ciascuno di loro potrà esprimere un voto per la lista, barrando il relativo simbolo e, nell'apposita riga della scheda, un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere metropolitano compreso nella lista stessa, scrivendone il cognome oppure il nome e il cognome.

Lo spoglio dei voti inizierà lunedì 7 novembre dalle ore 8.30 e il salone del Consiglio Metropolitano, adiacente alla sala Arazzi, rimarrà aperto per ospitare gli organi di informazione e i candidati in attesa dei risultati che, indicativamente, dovrebbero essere annunciati nel primo pomeriggio della stessa giornata.

I dati relativi alla affluenza progressiva saranno comunicati domenica alle ore 12, alle 17 ed alle 20, sia sul sito istituzionale nella pagina dedicata all'evento, sia sui canali social istituzionali della Città Metropolitana di Genova.

Tutte le informazioni ufficiali aggiornate relative alle Elezioni Metropolitane sono consultabili sul sito istituzionale nella pagina dedicata cittametropolitana.genova.it/it/content/elezioni-del-consiglio-metropolitano-2022.