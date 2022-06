Chiavari, svastiche sui manifesti del candidato sindaco Bettoli

Svastiche sui manifesti elettorali di Mirko Bettoli, il candidato sindaco del centrosinistra ha denunciato l'episodio: "Ho subito segnalato alle autorità e nei prossimi giorni procederò con la denuncia contro ignoti: purtroppo negli ultimi mesi a Chiavari, gesti del genere si stanno moltiplicando sempre di più. È preoccupante e non vanno minimizzati. Gesti del genere non offendono me, offendono la nostra storia, le nostre radici e la nostra democrazia".

Anche l'Anpi di Chiavari è intervenuto con un comunicato: "Un attacco studiato proprio nelle vicinanze della festa della Repubblica, un attacco alla nostra democrazia e ai nostri valori. Purtroppo in questo periodo a Chiavari azioni del genere si stanno ripetendo sempre di più, non possiamo fare finta di niente. La nostra storia non può e non deve essere infangata da chi è già stato sconfitto, anni fa, dalla storia Piena solidarietà al candidato Bettoli"

Solidarietà è arrivata anche da altri candidati sindaco di Chiavari. Silvia Garibaldi ha dichiarato: "Un gesto vile e vergognoso, imbrattare un manifesto è già di per sé sbagliato, farlo con una svastica rende il tutto ancor più insopportabile. Esprimo solidarietà a Mirko Bettoli, sono sicura non si lascerà intimidire". Federico Messuti ha aggiunto: "Condanniamo il gesto incivile e oltraggioso che rimanda ad una delle pagine più buie della storia".