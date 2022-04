Elezioni Chiavari, Silvia Garibaldi si candida a sindaco

Grandi manovre anche a Chiavari dove il 12 giugno, come a Genova, si voterà per eleggere il nuovo sindaco. Mercoledì 27 aprile alle ore 17 presso il Gran Caffè Defilla di corso Garibaldi si svolgerà la presentazione ufficiale della candidatura di Silvia Garibaldi a sindaca.

Garibaldi spiegherà le motivazioni della scelta, illustrerà il suo programma e svelerà i nomi delle liste che la appoggeranno, ovvero Vola Chiavari, Chiavari per tutti e Insieme si può.

Sale così a cinque, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, il numero dei candidati sindaco. Garibaldi se la dovrà vedere con il candidato del centrodestra, Giovanni Giardini, con Davide Grillo per i 5 Stelle, Federico Messuti e Mirko Bettoli per in centrosinistra.