Comunali 2022, i candidati della lista Chiavari Libera Lanata sindaco

"Sono Luigi Lanata, un imprenditore di 62 anni che ha deciso di candidarsi come sindaco della città di Chiavari per contrastare il declino ormai decennale della nostra città". Così si presenta sul suo sito il candidato di 'Chiavari Libera'.

"All'interno della mia lista - dichiara Lanata - c'è un gruppo formato per lo più da giovani; penso che si debba partire proprio da questi ultimi affinché possano poi, in un futuro, rappresentare la nostra città. Avendo quasi quarant'anni di esperienza nell'imprenditoria ho deciso di dedicarmi appieno per la mia città, impegnandomi ad attuare il nostro programma elettorale. Il mio obiettivo è quello di fare ritornare i cittadini orgogliosi di essere Chiavaresi".

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

I candidati della lista Chiavari Libera Lanata sindaco