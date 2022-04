Amministrative 2022 Chiavari, Giovanni Giardini candidato del centrodestra

Domenica 12 giugno, oltre a Genova, si voterà anche ad Arenzano, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno. Chiavari è l'unico Comune, insieme a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco.

Intanto iniziano a prendere forma gli schieramenti. Giovanni Giardini, 68 anni, architetto, consigliere comunale uscente, è il candidato del centrodestra a Chiavari, sostenuto da una lista civica, che gode dell'appoggio di tutti i partiti della coalizione, ovvero Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, Lega, Noi con l'Italia e Liguria al Centro - Cambiamo, gruppo del presidente della Regione Giovanni Toti.

Nelle prossime settimane verranno definite le liste con i candidati. Oltre che per le elezioni amministrative si voterà anche per i cinque referendum sulla giustizia ammessi dalla Corte costituzionale. L'eventuale secondo turno delle amministrative è invece previsto per il 26 giugno