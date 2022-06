Elezioni Chiavari 2022: risultati, sindaco e liste, chi ha vinto

Lo spoglio inzierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2022. In questa pagina usciranno i risultati completi appena verranno ufficializzati.

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

Nella città metropolitana di Genova si è votato per il nuovo sindaco anche in altri comuni (clicca sul link per andare ai risultati): Genova, Arenzano, Ceranesi, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno..

Elezioni Chiavari risultati