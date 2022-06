Elezioni Chiavari, Fratelli d'Italia: "Libertà di voto al ballottaggio"

Domenica 26 giugno 2022 il ballottaggio a Chiavari per l'elezione del nuovo sindaco. Nei giorni scorsi il presidente della Regione Giovanni Toti aveva lanciato un appello al centrodestra, chiedendo agli alleati di convergere su Federico Messuti, espressione della giunta uscente in continuità con il defunto sindaco Marco Di Capua. Al primo turno, per lui, il 48,54% delle preferenze. Lo sfidante è il candidato del centrosinistra Mirko Bettoli, che si è fermato al 16,85%. Fuori dai giochi la candidata civica Silvia Garibaldi, sostenuta anche da Italia viva (15,81%) e lo stesso candidato di centrodestra, Giovanni Giardini (14,01%).

L'appello di Toti non ha però convinto Fratelli d'Italia che, dopo essersi spesa al primo a turno per lo sconfitto Giovanni Giardini, ha deciso per la libertà di voto: "Siamo coerenti e siamo l’alternativa alla sinistra - afferma il capogruppo in consiglio regionale, Stefano Balleari - lo siamo a Roma, lo siamo in Regione Liguria, lo siamo a Genova e lo siamo anche a Chiavari. Molti dei nostri elettori ci chiedono un'indicazione per domenica e rispondiamo con la coerenza che ci contraddistingue perché, se da una parte non possiamo essere alleati del Pd, dall'altra non possiamo dire di votare coloro ai quali abbiamo fatto opposizione per anni in consiglio comunale e nelle vie e piazze di Chiavari, nelle scorse settimane. Per Fratelli d'Italia non esiste il mondo delle poltrone e degli incarichi, ma sposiamo un progetto generale che prevede il rispetto del merito, la qualità e i valori dei nostri elettori".

La decisione è arrivata in seguito a un vertice tra Balleari, il coordinatore regionale Matteo Rosso, l'assessore regionale Simona Ferro, la consigliera comunale uscente Daniela Colombo e alcuni esponenti locali del partito. "Abbiamo appoggiato un'idea di città e di modello di governo con un candidato sindaco - conclude Balleari e non siamo stati l'unico partito ad averlo fatto nel centrodestra, ma nonostante un ottimo risultato per essere la prima volta che il partito si presentava alle elezioni a Chiavari, non siamo arrivati al ballottaggio".