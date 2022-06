Elezioni Ceranesi 2022: risultati, sindaco e liste, chi ha vinto

Lo spoglio per conoscere il nuovo sindaco e la composizione del consiglio comunale di Ceranesi inzierà alle ore 14 di lunedì 13 giugno 2022. In questa pagina usciranno i risultati completi appena verranno ufficializzati.

A Ceranesi i candidati sindaco sono tre: Emanuela Molinari, sostenuta da Bene Comune Ceranesi Insieme, Claudio Montaldo per Una storia in comune e Gerardo Altosole, sostenuto dalla lista Uniti per Ceranesi

Nella città metropolitana di Genova si è votato per il nuovo sindaco anche in altri comuni (clicca sul link per andare ai risultati): Genova, Chiavari, Arenzano, Cicagna, Pieve Ligure e Rovegno.

I candidati della lista Bene Comune - Ceranesi Insieme

Cadenasso Erika

Cognata Sabrina

Gatti Profumo Luisa

Ghiglione Roberta

Leone Esther

Danielle Melas Elisa

Merlo Matteo

Moro Domenica

Ottonello Dionisio

Parodi Danilo

Sabia Giambattista

Valentini Franco.

I candidati della lista Una storia in Comune - Montaldo sindaco

Andrea Barabino

Aldo Campora: 46 anni

Samuela Cappagli

Antonella Cavanna:

Filippo Fiorani: 21 anni

Camilla Parodi: 28 anni

Sonia Parodi: 44 anni

Carlo Rebora: 62 anni

Maria Teresa Rossi: 53 anni

Pietro Strada: 47 anni

Fulvio Tassistro: 63 anni

Laura Tassistro: 45 anni.

I candidati della lista Uniti per Ceranesi