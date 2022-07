Rapallo, il sindaco Bagnasco rifiuta la candidatura in Parlamento: "Non volterò le spalle alla mia città"

Tempo di scelte politiche per Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo e coordinatore provinciale di Forza Italia: dopo la caduta del governo il sistema delle varie alleanze si è destabilizzato e adesso i partiti dovranno capire (in fretta) quali accordi portare avanti e chi candidare in Parlamento.

"Mi sono trovato davanti a un bivio - spiega Bagnasco - dove una strada era molto pianeggiante e un'altra era più in salita. Poi si prospettava un saluto alla mia amata città che mi ha dato tanto e mi ha dato un grande consenso. Ho pensato tantissimo, sono andato a Roma, sono stato due giorni con tutti i vertici del partito. Alla fine dovevo firmare (la candidatura, ndr) ma non l'ho fatto perché è prevalso il senso di responsabilità per i miei cittadini, poi non volevo voltare le spalle a Rapallo".

C'è chi gli ha dato del 'matto' per aver rifiutato l'occasione: "Mi auguro di essere un 'matto' buono e sono sicuro di aver fatto la scelta giusta per la nostra città - conclude Bagnasco -. L'alternativa era un commissariamento, un blocco dei lavori, un atto di irresponsabilità per una poltrona 'comoda'. Ho preferito mantenermi la mia che è un pochino più scomoda ma fa parte della mia cultura, non volevo voltare le spalle ai consiglieri e alla mia giunta che mi ha sempre sostenuto. Per ora il treno l'ho 'perso' ma la mia città viene prima con tutti i cantieri che devo concludere".