Elezioni Carasco 2024, risultati e affluenza

Il 60,38% degli aventi diritto nel weekend si è recato a votare per decidere chi sarà il nuovo sindaco di Carasco: questi i dati sull'affluenza, di poco inferiore a quella delle precedenti elezioni (62,15%).

Non appena arriveranno i risultati delle elezioni verranno pubblicati qui, A sfidarsi per la carica di primo cittadino ci sono Massimo Casaretto (attuale sindaco) della lista civica "Insieme per Carasco" e Boris Lorenzo Beronio alla guida del "Progetto Carasco nel Cuore".

I candidati:

Massimo Casaretto, lista "Insieme per Carasco"

Silvano Cuneo

Angelo Garbarino

Paola Maria Barbieri

Giulio Maria Gasparo

Alessia Formillo

Luca Ciuffardi

Roberto Bertani

Mirella Gandolfo

Giada Brizzolara

Fabio Nervo

Mauro Veratti

Simone Tomasino

Boris Beronio, lista "Progetto Carasco nel Cuore"

Giacomo Bonini "Bonni"

Chiara Bucciarelli

Sandra Canepa

Matteo Cervini

Emanuele Demartini

Stefano Demartini "Dema"

Francesco Fozzi

Barbara Gazzolo

Giustino Minoli

Martina Moggia

Daniele Parizzi

Alfredo Rivara

I risultati delle europee a Carasco

Contestualmente, i cittadini hanno anche potuto votare per le elezioni europee: a Carasco ha vinto FdI con il 34,41% dei voti. A seguire, con ampio distacco, il Pd con solo il 14,92%. E poi Forza Italia con il 12,81%, M5s con il 10,86%, Lega con il 10,41%, Alleanza Verdi e Sinistra con il 5,85%, Stati Uniti d'Europa con il 3,12%, Pace Terra Dignità con il 2,95%, Azione con il 2,62%, Libertà con l'1,28%, Alternativa Popolare con lo 0,50% e Rassemblement Valdotain con lo 0,28%.