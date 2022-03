Arenzano, il sindaco Gambino non si ricandida: Francesco Silvestrini è il candidato del centrosinistra

Non ci sarà un quinto mandato da sindaco per Luigi Gambino, primo cittadino di Arenzano, che aveva annunciato nelle scorse settimane che non si ricandiderà per lasciare spazio alle nuove leve. Dopo l'assemblea del Pd arenzanese lunedì sera, è stata confermata all'unanimità la volontà di procedere con la candidatura di Francesco Silvestrini, avvocato, classe 1973, assessore al Patrimonio, Demanio e Commercio. Sarà lui, dunque, a correre come candidato sindaco per il centrosinistra alle elezioni comunali della prossima primavera.

"Sono felice - commenta Gambino sui social - che il candidato sindaco della lista civica 'Insieme per Arenzano', in totale continuità con questa amministrazione, sarà Francesco Silvestrini, attuale assessore. Avere contribuito, con la mia scelta, a far sì che si creassero le condizioni di una totale convergenza sul suo nome, senza alcun strascico o litigio, mi rende ancor più orgoglioso; vuol dire che la semina di questi anni è andata oltre i frutti sperati facendo sì che la prospettiva di costruire una squadra a servizio della collettività, mettendo a fattor comune specificità e competenze sia stata la priorità per tutte e tutti, superando anche gli ipotetici conflitti generazionali. Anche l’assemblea del Pd lo ha indicato, all’unanimità, come suo candidato ad ulteriore conferma che il noi viene sempre prima dell’io, a maggior ragione in questi anni così complicati".

Gambino continuerà comunque a far parte della maggioranza se il centrosinistra verrà riconfermato: "C’è bisogno di innovazione così come c’è bisogno di esperienza e Francesco mi ha chiesto, in caso di vittoria, di essere al suo fianco e, se così sarà, io ci sarò". E infatti si parla già di assegnare comunque al futuro ex sindaco, se le cose per la lista andranno bene, un assessorato.