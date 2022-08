Elezioni politiche 2022: scelti i candidati del Movimento 5 Stelle negli uninominali, chi sono

Dopo aver ufficializzato i nomi per la parte proporzionale, il Movimento 5 Stelle ha presentato anche i candidati per quello che riguarda i collegi uninominali per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Alla Camera per i pentastellati correranno l’architetto Giovanni Spalla (Liguria 1, Ponente-Savona); il portavoce Roberto Traversi (Liguria 2, Genova-Ponente); l’ex portavoce in Consiglio comunale Maria Tini, medico specialista ginecologo impegnato in ambito consultoriale, da sempre al servizio della sanità pubblica e in un’associazione senza scopo di lucro (Liguria 3, Genova Centro Est-Levante); e la consigliera comunale di Sarzana Federica Giorgi (Liguria 4, La Spezia-Levante).

Per quello che riguarda il Senato, invece, nel collegio Liguria 1 (Genova-Ponente) correrà il commercialista Enrico Maria Nadasi, laureato in economia aziendale con master in contenzioso tributario alla Scuola superiore di economia e finanze del Ministero delle finanze; e nel collegio Liguria 2, l’ingegnere progettista Barbara Tronchi, esperta di temi ambientali, fonti rinnovabili ed energie alternative.

Il portavoce e referente regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Traversi, deputato uscente e candidato, commenta: "In una partita così importante come quella del Pnrr, il MoVimento 5 Stelle ha scelto, per i collegi uninominali, anche persone della società civile: se eletti, potranno vigilare anche sui progetti per la nostra regione. In questo momento servono competenze e professionalità e crediamo di aver scelto, nel mix tra tecnici e politici, le figure giuste per continuare a stare dalla parte giusta".

Quali sono i collegi uninominali a Genova alla Camera

Per la Camera si vota a Genova nel collegio 2 Genova Ponente che comprende a Genova i Municipi Val Polcevera, Medio Ponente e Ponente e diversi comuni tra savonese e città metropolitana di Genova. Albisola Superiore, Albissola Marina, Arenzano, Busalla, Cairo Montenotte, Campo Ligure, Campomorone, Casella, Celle Ligure, Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Dego, Giusvalla, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Moglia, Montoggio, Piana Crixia, Pontinvrea, Ronco Scrivia, Rossiglione, Sant'Olcese, Sassello, Savignone, Serra Riccò, Stella, Tiglieto, Urbe, Valbrevenna, Varazze, Vobbia.

Sempre alla Camera si vota anche nel collegio 3 Genova Centro Est che comprende i municipi Centro Est, Centro Ovest, Bassa e Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante di Genova e diversi comuni tra levante ed entroterra: Bargagli, Bogliasco, Davagna, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Lumarzo, Montebruno, Pieve Ligure, Propata, Rondanina, Rovegno Sori e Torriglia.

Chiavari e il suo entroterra, ma anche tutti i comuni da Recco in poi votano invece nel collegio 4 La Spezia.

Quali sono i collegi uninominali a Genova al Senato

Al Senato, invece, sono solo due i collegi della Liguria, divisi tra ponente e levante. Per la città di Genova nel collegio 1 votano i municipi Val Polcevera, Medio Ponente e Ponente. Tra i comuni della città metropolitana invece Arenzano, Busalla, Campo Ligure, Campomorone, Casella Ceranesi, Cogoleto, Crocefieschi, Isola del Cantone, Masone, Mele, Mignanego, Montoggio, Ronco Scrivia, Rossiglione, Savignone, Serra Riccò, Tiglieto, Valbrevenna e Vobbia.

Nel collegio 2 invece a Genova votano i Municipi Centro Est, Centro Ovest, Bassa e Media Val Bisagno, Medio Levante e Levante. Tra i comuni della città metropolitana invece Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia, Davagna, Fascia, Favale, Fontanigorda, Gorreto, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Mezzanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Ne, Neirone, Orero, Pieve, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Rondanina, San Colombano, Santa Margherita, Santo Stefano d'Aveto, Sestri Levante, Sori, Torriglia, Tribogna, Uscio e Zoagli.