Elezioni Politiche 2022, i candidati liguri di 'Noi Moderati'

Arrivano conferme anche per quello che riguarda i candidati in Liguria di 'Noi Moderati', schieramento di centrodestra che raggruppa Italia al Centro del presidente della Regione Giovanni Toti, Noi con l'Italia, Udc e Coraggio Italia.

Per quello che riguarda l'uninominale Ilaria Cavo è candidata nel collegio di Genova Ponente della Camera mentre Sandro Biasotti in quello di Levante . Nel proprozionale, invece, Andrea Costa sarà il capolista per quello che riguarda la Camera, Marco Scajola per il Senato. Costa, già consigliere regionale in Liguria, da sottosegretario alla sanità nell'ultimo Governo Draghi ha lavorato in prima linea nella lotta al covid e per la campagna vaccinale. Marco Scajola è al terzo mandato in consiglio regionale della Liguria e al secondo nella giunta Toti, riconfermato con il record di preferenze assoluto a livello regionale. È assessore all'urbanistica.

Ilaria Cavo ha commentato: "Ringrazio il presidente Toti per avermi offerto questa opportunità che mi onora e l'intera coalizione dei partiti di centro destra per averla condivisa. Quando mi è stato proposto, ero consapevole di non andare a intestarmi un cosiddetto 'collegio sicuro'. In termine tecnico lo definiscono 'contendibile' : proprio per questo mi sono messa a disposizione, come è giusto fare in un gioco di squadra in cui si crede. La serietà dell' impegno amministrativo di sette anni in Regione la trasferirò nell'ascolto del territorio e poi, se gli elettori lo riterranno, nel dare voce a Genova e all'intera Liguria a Roma, con moderazione, costanza, concretezza, determinazione, elementi che contraddistinguono la proposta politica della lista 'Noi moderati', con la quale 'Italia al centro' , il nostro partito, il partito del presidente Toti correrà qui e in tutta Italia. Correre nel collegio uninominiale di 'Genova- Ponente' significherà rappresentare il nostro partito e tutti i partiti della coalizione, da Cornigliano ad Albisola lungo la costa, e poi nell' entroterra, in Valpolcevera, in Valle Stura, Valle Scrivia, in Valbormida. Con un duplice obiettivo: far sentire la voce dei nostri territori ed esportare a livello nazionale quel 'sapere fare' , quelle buone pratiche che abbiamo avviato nella nostra regione. Sarà una campagna elettorale rapida ma che certamente permetterà di fare nuovi nuovi incontri, di ascoltare proposte, di portare entusiasmo ed energia. La vivrò con il sorriso, con impegno e con passione sapendo di poter contare su tanti amici, tanti amministratori e su tutti coloro che credono nel nostro progetto politico".

Giovanni Toti ha aggiunto: "Saremo al vostro fianco per portare a Roma quel modello Liguria che sarà prezioso per far crescere tutto il Paese".