Comunali 2022, i candidati di Sinistra per Chiavari

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

"La lista 'Sinistra per Chiavari' è composta da uomini e donne uniti da valori e idee come la partecipazione, la solidarietà, l'inclusione e la tutela del territorio e del lavoro - ha annunciato Mirko Bettoli -. Chiavari deve ripartire mettendo al centro le persone e la Comunità con misure e progetti adeguati per renderle protagoniste nel progettare il proprio futuro e poter pienamente scegliere di vivere al meglio".

I candidati della lista Sinistra per Chiavari