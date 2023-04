Elezioni 2023, presentata la lista 'Sestri per tutti'

È stata presentata nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 aprile 2023, a Riva Trigoso, la lista 'Sestri per tutti - dal mare alle frazioni', che per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi sostiene la candidatura a sindaco di Francesco Solinas.

"Ci presentiamo con la schiena dritta e a testa alta, con una proposta chiara nata dal territorio molti mesi fa e che nel tempo si è allargata, mettendo insieme persone con esperienze, storie e sensibilità diverse, che sono rappresentate nella nostra lista. Sono donne e uomini che si mettono a disposizione della città per un obiettivo molto semplice: il bene comune, senza polemiche e con spirito costruttivo", ha dichiarato il capolista Claudio Muzio.

"“Per quanto mi riguarda, sono orgoglioso e rivendico la scelta fatta contribuendo a dare vita alla lista territoriale 'Sestri per tutti - dal mare alle frazioni', e sono grato a Francesco Solinas, nostro candidato sindaco, per aver dato alla nostra lista la possibilità di sostenerlo con tutto l’impegno possibile - ha aggiunto Muzio -. Crediamo in un risultato positivo e per questo lavoriamo anche con due strumenti che ormai si sono un po' persi: cuore e passione. La nostra cifra è quella della serietà e il nostro obiettivo è aprire il Comune alle persone, dal mare alle frazioni come abbiamo voluto indicare anche nel nostro simbolo. I problemi li affronteremo e risolveremo perciò con un diverso approccio rispetto a quanto accaduto finora: protagonista sarà davvero la persona".

"Sono grato e onorato del supporto della lista 'Sestri per tutti' e dei candidati che ne fanno parte: li ringrazio per la fiducia che stanno riponendo in me. Sono persone che portano esperienza ed entusiasmo alla nostra proposta di alternanza rispetto all'Amministrazione uscente, una proposta che vuole rendere Sestri un luogo sempre migliore", ha affermato il candidato sindaco Francesco Solinas.

"Il fatto di essere qui a Riva Trigoso a presentare una delle nostre liste attesta il nostro impegno verso tutto il territorio, e in particolare per quelle zone, che avrebbero meritato maggiore attenzione negli scorsi anni - ha aggiunto Solinas -. Il nostro è un appello a tutte le persone che desiderano il cambiamento e che lo vogliono perseguire con lo stesso entusiasmo di chi si è candidato nelle nostre liste, mettendo la faccia per una proposta nuova e innovativa, una proposta forte di alternanza nata unicamente dal territorio e da chi lo vive".

Candidati lista 'Sestri per tutti - dal mare alle frazioni - Solinas sindaco'