Comunali Genova 2022, i candidati di Pd e Articolo 1

Quaranta persone, donne e uomini, "che credono in un progetto diverso di città, per una Genova giusta, europea e solidale". Sono i candidati in Consiglio comunale di Pd-Articolo 1-Psi a sostegno di Ariel dello Strologo in vista delle prossime elezioni amministrative di giugno. Una lista aperta alla città, dove i movimenti, le associazioni e i partiti politici trovano spazio in "un progetto che non vuole limitarsi a un percorso di poche settimane, ma che guarda al presente e al futuro".

"La lista dei nostri candidati al Consiglio comunale - dichiara Simone D'Angelo - è aperta alla cittadinanza e mette insieme esperienza e innovazione. Ritroviamo tante e tanti iscritti e militanti del Pd, consiglieri comunali e municipali uscenti e molte persone che arrivano dalla società civile, dal mondo delle associazioni territoriali e di categoria. Oggi con la presentazione della lista portiamo il risultato di un percorso iniziato con il congresso del Pd, per aprirci alle migliori energie di Genova e dare linfa nuova al Partito e alla città".

"Casa per casa, strada per strada, porteremo le istanze di una comunità democratica e plurale - conclude -: la lotta alle disuguaglianze, la necessità di dare opportunità alle giovani generazioni e di investire sull'istruzione, sullo sviluppo e sulla mobilità sostenibili, l'attenzione alle fragilità della nostra società. Per una Genova che sia una città di tutte e tutti".

Comunali 2022, i candidati del Partito democratico