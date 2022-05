Comunali Chiavari 2022, i candidati della lista Giovanni Giardini sindaco

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per Chiavari: giusta innovativa e verde, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

Tra i vari punti del programma di Giovanni Giardini, è prevista, per l'area di Colmata, "la sistemazione in superficie prevalentemente con impianti sportivi ('Cittadella dello sport'): campi da tennis, campo da calcio con pista di atletica di 400 metri, palestra open air, percorso fitness. Un'area all'insegna del tempo libero, dello svago dando spazio a fiere e bar", spiega il candidato sindaco.

I candidati della lista Giovanni Giardini sindaco