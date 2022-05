Comunali 2022, i candidati della lista Giovani per Chiavari

Chiavari è l'unico altro Comune della Città Metropolitana, oltre a Genova, dove potrebbe essere necessario il ballottaggio per eleggere il sindaco. I candidati alla carica di Primo cittadino sono sei: Davide Grillo per il Movimento 5 Stelle, Federico Messuti, sostenuto da quattro liste civiche, Giovanni Giardini per il centrodestra, Luigi Lanata, sostenuto dalla lista Chiavari libera, Mirko Bettoli per il centrosinistra, e Silvia Garibaldi, appoggiata da tre liste civiche.

"Giovani per Chiavari. Una lista formata da sedici giovani, con un'età media sotto ai 29 anni, pronti a mettersi in gioco per la loro città", ha spiegato il candidato sindaco Federico Messuti, che si schiera con la squadra che fu di Marco Di Capua, prematuramente scomparso nell'agosto 2021. Da allora il Comune è nelle mani della vice sindaco, Silvia Stanig, della lista civica Partecipattiva.

"Credo nel lavoro di squadra, nella competenza e nella passione, e per questo mi sono candidato a sindaco della nostra meravigliosa Chiavari - ha dichiarato Messuti -. Con la mia squadra vogliamo andare avanti, e continuare con la nostra visione di una città: più bella, con una nuova passeggiata mare fino alla piscina del Lido, che sarà ripristinata. Più moderna, con un nuovo polo scolastico e una grande area verde che sorgerà sopra il nuovo depuratore. Più sicura con il rifacimento delle difese mare e la creazione dello scolmatore del Rupinaro. Più efficiente e più sostenibile, con investimenti nei quartieri e nelle frazioni. Sempre coerenti con la nostra visione, vogliamo proseguire con il nostro progetto civico".

I candidati della lista Giovani per Chiavari