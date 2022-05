Elezioni Arenzano, i candidati della lista "Insieme per Arenzano"

Otto donne e otto uomini per la lista "Insieme per Arenzano" guidata dall'assessore a Patrimonio e Commercio uscente Francesco Silvestrini.

"Amministrare la propria comunità richiede tempo, attenzione e disponibilità all'ascolto e al dialogo - dice il candidato sindaco Silvestrini su Facebook, svelando la sua squadra in una foto -. Per questo abbiamo creato un team di persone positive e propositive, con esperienze lavorative e interessi diversi, tutte ben determinate a offrire il proprio contributo per ottenere risultati tangibili e concreti. Arenzano è meravigliosa, ma ha molte potenzialità da valorizzare, opportunità da cogliere".

I sedici candidati della lista - che unisce realtà di centrosinistra e M5s - sono Adriana Gazzola, Lucia Ferrari, Monica Canu, Romina Chiossone, Daniela Abeasis, Federica Piccardo, Angela Russo, Giorgia Battistini, Gabriele Teschioni, Andrea Bevilacqua, Matteo Rossi, Fabio Turello, Niccolò Novello, Davide Oliveri, Luca Guglielmino e Giuseppe Vernazza.

La lista - in segno di continuità con l'attuale amministrazione - mantiene lo stesso nome di quella che aveva già vinto le elezioni nel 2017: con "Insieme per Arenzano" si era già presentato infatti cinque anni fa il sindaco Luigi Gambino, eletto poi per la quarta volta. Gambino a marzo ha annunciato ufficialmente di non volersi più ricandidare, lasciando spazio al suo assessore Silvestrini. In caso di vittoria, comunque, a Gambino andrà un assessorato esterno.