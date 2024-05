Elezioni Europee 2024, i candidati genovesi e liguri in corsa

Sono scaduti i termini per le presentazioni delle liste per le prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno: oltre ai "big" come la premier Giorgia Meloni e la leader Pd Elly Schlein ci sono anche diversi liguri.

Depositate 19 liste per la circoscrizione nord ovest

Nella nostra regione si potrà votare per i candidati della circoscrizione nord ovest (una delle cinque in cui è suddivisa l'Italia). Per l'area sono state depositate in tutto 19 liste e ora partiranno le verifiche per stabilire quali saranno ammesse: a presentare le candidature FdI, Lega, Forza Italia, Pd, M5s, Azione, Stati Uniti d'Europa, alleanza Verdi Sinistra, Pace Terra e Dignità, Democrazia sovrana e popolare, Forza Nuova, Animalisti con Italexit, Alternativa popolare, I Pirati, Libertà, Italia dei Diritti, Rassemblement Valdotain, Pensioni&Lavoro e Parlamentare Indipendente (quest'ultima a rischio esclusione, per mancato raggiungimento delle firme necessarie, insieme a Democrazia sovrana e popolare e Pensioni&Lavoro).

I liguri candidati

Non mancano nelle liste diversi liguri tra cui, per il Pd, l'europarlamentare uscente Brando Benifei, della Spezia, la consigliera comunale di Genova Donatella Alfonso e Lucia Artusi, ex assessora di Sanremo.

Per Fratelli d'Italia scendono in campo invece Stefano Balleari, genovese, attualmente consigliere regionale, e Antonella Tosi di Toirano.

Tra i candidati in quota Forza Italia non mancano gli spezzino Andrea Costa, già sottosegretario di Stato al Ministero della salute, l'ex consigliera comunale della Spezia Dina Nobili e Luigi Grillo, già deputato, senatore, sottosegretario e assessore regionale.

Per la Lega ci sono i genovesi Lorenza Rosso, assessora del Comune di Genova, Francesco Bruzzone, ex consigliere regionale e parlamentare e il generale Roberto Vannacci, nato alla Spezia.

Il M5s schiera invece la varazzina Isabella Parini, il genovese Fabio Romano e Jean François Camille Boudard che da vent'anni risiede nel capoluogo ligure.

Per l'alleanza Verdi Sinistra ecco l'attivista Daniele Cicala e la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Genova Simona Cosso.

Tra i candidati di Azione, troviamo la consigliera comunale di Genova Cristina Lodi, il consigliere del Municipio Media Val Bisagno Federico Giacobbe, l'ex sindaco di Stella Marina Lombardi.

Per la lista di Pace Terra Dignità - di cui è capolista il giornalista Michele Santoro - è in lista la genovese Bice Parodi.

Infine, per Stati Uniti d'Europa (che comprende +Europa e Italia Viva) dalla Liguria si candidano Raffaella Paita, ex assessora regionale e deputata, ora senatrice e il consigliere comunale di Vince Genova Davide Falteri.

Articolo in aggiornamento

