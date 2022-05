Elezioni comunali 2022, i candidati di "Vivi Arenzano" per Giacomo Robello. E spunta la terza lista

È pronta la lista civica di centrodestra "Vivi Arenzano", che sostiene Giacomo Robello alle prossime elezioni comunali.

Nella squadra di Robello si trovano alcuni volti noti della politica arenzanese come Paolo Cenedesi, storico consigliere comunale della Lega, Salvatore Muscatello, consigliere metropolitano con delega al Bilancio, Renato Magliocchetti, Gerolamo Valle, la consigliera uscente Alessandra Minetti, insieme ad altre new entry. "Siamo molto contenti di questa squadra - dice Robello - che coniuga esperienza e innovazione, con un occhio di riguardo nei confronti della preparazione. In lista abbiamo persone con tutte le competenze adeguate per formare una giunta di qualità".

Ecco i candidati di "Vivi Arenzano" per Giacomo Robello sindaco:

Paolo Cenedesi

Cataldo detto Aldo Arcuri

Valeria Bargiacchi

Monica Anna Bella Beghini

Gianna detta Gaggia Bertè

Arianna detta Cen Camilla

Bartolomeo detto Berto Damonte

Renato Magliocchetti

Alessandra Minetti

Salvatore detto Totò Muscatello

Consuelo Pellegrino

Luca Rossi

Elettra Schiappoli

Filomena Schieda

Luca detto Uppa Umberti

Gerolamo Valle

"ApertaMente Arenzano" si ripresenta con la candidatura di Daniela Tedeschi

"Vivi Arenzano" sfida alle elezioni la lista "Insieme per Arenzano", centrosinistra e M5s, guidata dall'assessore uscente Francesco Silvestrini. Ma giovedì sera è arrivata la conferma che ci sarà anche una terza lista: si tratta di "ApertaMente Arenzano", anch'essa di centrosinistra, guidata da Daniela Tedeschi, vicesindaco della cittadina nel mandato 2012-2017 e già candidata sindaco alle scorse elezioni.

Non è stato possibile trovare un accordo con la lista di Silvestrini, come lei stessa spiega su Facebook, e dunque le due liste di centrosinistra si presenteranno divise: "Dopo 5 anni da assessore e vicesindaco - scrive - mi ero sentita pronta a propormi come sindaco di Arenzano per ApertaMente, le cose sono andate diversamente e per cinque anni sono stata capogruppo di minoranza con Gianluca Traverso e Alice Damonte. Un cammino appassionante in cui, anche dall'opposizione, abbiamo agito sempre e convintamente dalla parte degli arenzanesi e di Arenzano, mai per opportunità politica. Dopo una serie di incontri, confronti e riflessioni spesso dolorose, ApertaMente ha deciso di continuare a volere una Arenzano inclusiva, che cresce in maniera sostenibile, per il benessere di chi vive e di chi è di passaggio, per le famiglie, per i giovani e i meno giovani".