Elezioni Camogli 2023, i risultati

Alle ore 15 di lunedì 15 maggio 2023 si chiudono le urne per le elezioni comunali 2023 anche a Camogli. In questa pagina saranno aggiornati in tempo reale i dati dello spoglio e i risultati definitivi fino all'elezione del nuovo sindaco. Alle ore 23 di domenica 14 maggio 2023 (ultimo dato disponibile) l'affluenza si era attestata al 28,48%. Elezioni anche a Sestri Levante e Montoggio.

Elezioni Camogli 2023, chi sono i candidati

Tre i candidati sindaco in corsa a Camogli, tutti uomini: Maurizio Castagna, nato a Ortonovo il 2 marzo 1948, sostenuto dalla lista Camogli futura (qui tutti i candidati); Giovanni Anelli, nato a Camogli il 17 febbraio 1959, per Lista civica per la nostra città (qui tutti i candidati); Giuseppe Maggioni, nato a Genova il 15 marzo 1964, sostenuto dalla lista Camogli Civica (qui tutti i candidati).

Candidati lista Camogli futura

Claudia Anselmi, nata a Pinerolo (TO) il 12/03/1977

Rocco Antonucci, Camogli (GE) il 10/12/1955

Massimo Benedetto, Genova il 08/01/1958

Gennaro Costaro, Potenza il 03/06/1951

Maurizio Esitini, Napoli il 12/10/1955

Maria-Enrica Guidotti, Camogli (GE) il 15/04/1968

Paola Landini, Rapallo (GE) il 14/02/1969

Italo Salvatore Mannucci, Genova il 31/05/1951

Marta Puppo, Genova il 30/03/1965

Annarita Quaranta, Pavia 19/02/1968

Luca Risso, Genova il 19/10/1975

Chiara Zucchetti De Gregori, Santa Margherita Lig. (GE) il 28/01/1996.

Candidati Lista civica per la nostra città

Rita Maria Bologna, Camogli (Ge) il 21-12-1963

Agostino Bozzo, Camogli (Ge) il 08-08-1944

Emanuela Caneva detta Emma, Recco (Ge) il 06-03-1979

Elisabetta Facchiano, Camogli (Ge) il 08-07-1952

Cristina Gambazza, Genova il 09-03-1977

Vito Gedda, Sestri Levante (Ge) il 22-11-1953

Lorenzo Ghisoli detto Lollo, Camogli (Ge) il 03-06-1969

Francesco Olivari detto Checco, Rapallo (Ge) il 11-07-1988

Elisabetta Pinotti, Genova il 26-09-1963

Claudio Giovanni Pompei, Genova il 27-12-1975

Sara Schiappacasse, Recco (Ge) il 20-07-1981

Paolo Terrile, Camogli (Ge) il 01-12-1962.

Candidati Camogli civica