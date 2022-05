Elezioni, Bucci accoglie i renziani: "Non vedo l'ora che siate in consiglio, magari con qualche incarico in più"

"Benvenuti a bordo": così il sindaco di Genova Marco Bucci ha accolto ufficialmente i candidati di Italia Viva nella sua lista civica Vince Genova, per le elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Al suo fianco il riferimento per i renziani in Liguria, la deputata Raffaella Paita, e il presidente del partito Ettore Rosato.

Sono tre gli aspiranti a Palazzo Tursi di Italia Viva candidati per Bucci: il capogruppo uscente (entrato come consigliere Pd) Mauro Avvenente, Davide Falderi e Giovanna Criserà. "Sono contento che tutti noi abbiamo deciso di imbarcarci su questa nave - prosegue Bucci, secondo quanto riportato da Dire - non vedo l'ora che siate in consiglio comunale, magari con qualche incarico in più".

"Non potevamo scegliere opzione più coerente e migliore per la guida città Genova" afferma Paita, che poi precisa: "Non possiamo presentarci con il simbolo perché non abbiamo nulla a che fare con alcune forze che stanno nella coalizione, ma abbiamo apprezzato la vocazione civica. Ci offriamo di dare equilibrio, rafforzando l'asse civico e riformista".

In nessun luogo in cui si vota in Liguria il partito di Renzi è con il M5s: "Siamo quelli che più hanno contrastato dentro il centrosinistra il matrimonio tra Pd, sinistra radicale e M5s perché abbiamo il ricordo indelebile della stagione del sindaco Marco Doria che ha fatto decrescere la città. Non potevamo ritornare al passato, con una litigiosità di una coalizione in cui non si è d'accordo su nulla e il cui perimetro è delineato dal non decidere mai nulla".

Per quanto riguarda Dello Strologo, Paita lamenta che non sia mai stato chiaro su cosa volesse fare sulla Gronda "finché non abbiamo letto programma in cui c'è scritto che vogliono farne solo un pezzo, ripartendo da capo e bloccando tutto. Una decisione che tende a rinviare i problemi e nascondere la polvere sotto il tappeto perché quella coalizione è guidata da M5s e sinistra radicale".