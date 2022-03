Elezioni Comunali, Bucci: "Nessuna divisione nel centrodestra"

Marco Bucci ha presenziato all'inaugurazione di un point elettorale della Lega nel centro storico della città. Durante la cerimonia il sindaco ha avuto modo di parlare del prossimo appuntamento elettorale, rassicurando sul sostengo dello schieramento di centrodestra alla sua candidatura.

Nelle ultime settimane in Regione si erano create tensioni tra i partiti del centrodestra, in seguito all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. In particolare, gli esponenti liguri della Lega, avevano accusato il partito di Giovanni Toti di aver creato una spaccatura nella coalizione per i voti espressi nell'elezione del Capo dello Stato.

Tensioni che avevano fatto presagire ripercussioni anche in vista della competizione elettorale per l'elezione del nuovo sindaco di Genova, le parole di Bucci sembrano aver chiarito definitivamente la situazione della coalizione.

Il sindaco ha affermato:

"Non vedo nessun rischio derby tra partiti e liste civiche, nelle riunioni ho visto grande accordo. Avremo le liste dei partiti più due liste civiche considerando la Lista Toti 'quasi' un partito".

Bucci ha poi fornito qualche anticipazione sulla lista civica che lo rappresenterà alle prossime elezioni, in alleanza con gli altri partiti del centrodestra.

Il primo cittadino ha spiegato che la lista non porterà il suo nome, per evitare ogni tipo di condizionamento politico a chi voglia supportarla:

"Quattro partiti e tre liste civiche con Toti oppure cinque partiti e due liste civiche, noi avremo una lista civica che non porterà il mio nome almeno per adesso come accordo, si chiamerà 'Genova Domani' e sarà una lista aperta chi vuole partecipare senza alcun nome".

Marco Bucci ha chiuso il suo intervento sottolineando come le scelte per migliorare la città spesso prescindano da idee e schieramenti politici: "Quando lavoriamo per la città i marciapiedi non sono né di destra né di sinistra".