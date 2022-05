Elezioni, i candidati presidente di Bucci nei Municipi: chi sono

Sono stati ufficialmente presentati i candidati presidente per i Municipi genovesi della coalizione del centrodestra, che sostiene Marco Bucci per la carica di sindaco.

Il primo cittadino, che cerca la rielezione, ha commentato: "Abbiamo indicato nove persone di grande valore che sono pronte a supportare nei municipi le attività dell?amministrazione comunale. I nostri avversari hanno raccontato che abbiamo svuotato le ex circoscrizioni del loro valore, ma con il nuovo decentramento è stato fatto l?esatto contrario: vogliamo che i municipi siano protagonisti nel disegnare la Genova di domani e che possano farlo con proposte operative di largo spettro. In squadra con noi ci sono persone che hanno già avuto esperienza di presidente e assessore municipale o consolidate esperienze da consigliere municipale, ma volti nuovi per la politica: tutte persone già presenti e operative in diverse forme sul proprio territorio di competenza. L?obiettivo è quello di cercare di vincere ovunque per poter lavorare in stretta sinergia nell?interesse di tutti i genovesi.

Municipi, i candidati di Bucci per la presidenza

Municipio I Centro Est: Andrea Carratù, 49 anni, imprenditore nel settore del commercio, è presidente uscente del municipio dove si ricandida.

Municipio II Centro Ovest: Fabrizio Radi, classe 1970, geometra. Impiegato tecnico, ex assessore con deleghe allo sport e al tempo libero al Municipio II Centro Ovest. Capogruppo Lega in Municipio.

Municipio III Bassa Val Bisagno: Angelo Guidi, 57 anni, sposato con una figlia. Ingegnere elettronico, amministratore delegato di Atena Trading, società del gruppo Iren. Ha lavorato per il Comune di Genova, collaborando alla definizione del ?Piano della Città? e alla realizzazione del portale web di servizi al cittadino ?Tu6Genova.

Municipio IV Media Valbisagno, Maurizio Uremassi: 64 anni, ingegnere elettrotecnico. Responsabile commerciale e dipendente con qualifica società 'Iren Mercato Spa', consigliere municipale uscente.

Municipio V Valpolcevera, Fabrizio Belotti, 44 anni, laureato in lettere moderne, impiegato presso l?ufficio acquisti di Amt. Dopo una importante ed intensa esperienza come presidente del comitato 'Abitanti ai confini della zona rossa' a seguito della tragedia del crollo del ponte Morandi, ha deciso di sostenere Marco Bucci, mettendosi al servizio del territorio.

Municipio VI Medio Ponente, Cristina Pozzi: 61 anni, vive a Cornigliano dalla nascita. Da sempre impegnata con la sua associazione 'Per Cornigliano Onlus'. Funzionario di Regione Liguria come responsabile del diritto allo studio scolastico e universitario.

Municipio VII Ponente, Guido Barbazza: 62 anni, senior business executive nei settori industriale, energia, marittimo e dei servizi. Fondatore anche del Comitato culturale Praese e della 'FondAzione PRimA?vera'. Autore della rubrica 'Il Genovese Volante' de 'Il Secolo XIX'. Insignito delle onorificenze di Cavaliere della Repubblica, Stella al Merito del Lavoro e Ambasciatore di Genova nel mondo.

Municipio VIII Medio Levante, Anna Palmieri: 56 anni coniugata con una figlia. Laureata in scienze politiche nata e residente nel municipio Medio Levante, dove ricopre da tre legislature il ruolo di assessore a Sport, Cultura e Tempo libero.

Municipio IX Levante, Federico Bogliolo: 30 anni, laureato in giurisprudenza e insignito nel 2019 come più giovane avvocato del foro genovese. Sportivo da sempre, pallanuotista, nel 2011 è stato campione d?Italia under 20 con la sportiva Nervi. Dal 2017 è assessore del municipio IX Levante.