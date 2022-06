Elezioni, a sostegno di Bucci arriva la lettera di Berlusconi

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale anche Silvio Berlusconi ha fatto sentire la propria voce a sostegno di Marco Bucci, sindaco uscente del centrodestra che cerca la conferma. Il presidente di Forza Italia non è venuto a Genova per un comizio, ma ha scritto una lettera ai cittadini e ai sostenitori del partito.

"Genova è una bellissima città - ha scritto Berlusconi - capoluogo di una delle regioni più belle d’Italia, ma è prima di tutto una città di imprese, di commerci, di lavoro. Per questo mi è sempre stata particolarmente cara. Oggi è il naturale sbocco al mare non soltanto della pianura padana, ma dell’intera Europa centrale e occidentale. Dobbiamo rafforzare questo ruolo, battendo la concorrenza dei porti del Nord Europa. Questo significa lavoro e benessere per i genovesi, ma richiede interventi indispensabili come la Gronda e il Terzo Valico, voluti dal centrodestra e rallentati quando non osteggiati dalla sinistra e dai Cinque Stelle".

"Per questo - ha aggiunto il fondatore di Forza Italia - chiedo domenica di non sprecare una grande occasione: quella di continuare l’esperienza del buon governo di Marco Bucci e del centrodestra. Un modello civico di guida della città che ha suscitato grande ammirazione e grandi apprezzamenti. Vi chiedo anche di scegliere la lista di Forza Italia. I nostri candidati sono persone che conoscono e amano profondamente la loro città. Non sono professionisti della politica, sono donne e uomini che ogni giorno dimostrano nella loro attività competenza, serietà, onestà assoluta. Votare Forza Italia significa porre al centro dell’attività del Comune di Genova l’impresa e la famiglia, alleggerendo il carico fiscale e la burocrazia, quindi significa essere ancora una volta dalla parte del futuro, dei giovani. Vuol dire anche stare dalla parte di chi è in difficoltà, i più deboli, gli anziani, chi non ce la fa a sopportare le conseguenze della pandemia, del caro bollette, dell’aumento dei prezzi. A questo proposito potete essere orgogliosi del fatto che, grazie a Forza Italia, Genova è stata la prima grande città italiana ad istituire il garante per gli anziani. Per questo vi chiedo di andare a votare e di non sprecare il vostro voto. Di votare per il Comune, per i Municipi e naturalmente anche per i referendum per avere finalmente una giustizia che sia davvero dalla parte dei cittadini onesti"