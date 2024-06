Elezioni Bargagli 2024, Francesco Massoli batte il quorum

Sarà con ogni probabilità Francesco Massoli il sindaco di Bargagli: è stato infatti superato il quorum del 40%, unico "avversario" per chi come Massoli correva in solitaria. L'affluenza per la precisione ha raggiunto il 56,36% (contro il 66,65% delle elezioni precedenti).

Alle 14 lo spoglio ufficiale per contare le preferenze e per controllare che la maggioranza dei voti sia effettivamente valida.

Massoli, alla guida di "Insieme per Bargagli", era consigliere comunale di minoranza. Ecco i candidati della sua lista:

Emanuela Ravaioli

Ylenia Fasce

Nadia Balletto

Sonia Colombino

Cosima Gallo detta Mina

Alessandra Lastrico

Mauro Licheri

Roberto Maggiolo

Enrico Pagano

Andrea Pigureddu

A Bargagli i cittadini si sono espressi anche per le elezioni europee: il 26,02% di coloro che si sono recati alle urne ha votato per FdI, il 23,24% per il Pd, il 14,26% per il M5s, il 9,44% per la Lega, il 7,78% per Alleanza Verdi e Sinistra, il 6,57% per Forza Italia, il 4,07% per Pace Terra Dignità, il 3,80% per Stati Uniti d'Europa, il 2,96% per Azione, l'1,30% per Libertà e lo 0,28 sia per Alternativa Popolare sia per Rassemblement Valdotain.