Elezioni Rapallo 2024, l'Udc si sfila: "Non sosterremo Ricci al ballottaggio"

Nessun accordo al ballottaggio tra l'Udc e il centrodestra a Rapallo. Lo rende noto Paolo Carini, commissario provinciale dell'Udc Genova che in vista del ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno comunica che il partito non sosterrà Elisabetta Ricci, candidata del centrodestra sostenuta dal sindaco uscente Carlo Bagnasco, da Forza Italia e da Fratelli d'Italia. Al primo turno Ricci è arrivata prima conquistando il 45,20%, un ampio distacco da Armando Ezio Capurro, che ha ottenuto il 25,14. Il candidato dell'Udc Marco Casella ha ottenuto appena l'1,42%.

"La direzione provinciale UDC, - comunica Paolo Carini - insieme a quella cittadina preso atto dei risultati elettorali di Rapallo dai quali è emersa la volontà di una parte della cittadinanza di non volere una 'discontinuità' col passato e avvalorando invece quella che sembra essere una vera e propria continuità di governo cittadino che in passato ha portato Rapallo a sprofondare nelle problematiche ad oggi evidenti a tutti, non ritiene opportuno appoggiare nel prossimo ballottaggio la candidata Ricci".

"Pur essendo l'UDC parte integrante della coalizione di centro destra, sia a livello nazionale che locale, - conclude Carini - in questo caso particolare, per far fede alla sua volontà di cambiamento e miglioramento di Rapallo, una scelta diversa da quanto sopra rappresenterebbe un'incoerenza con quanto professato nell'ultima campagna elettorale".