Elezioni Avegno 2024, affluenza e risultati

Alle 14 di lunedì inizieranno gli scrutini delle comunali 2024, dunque sarà possibile nel corso della giornata sapere chi vincerà ad Avegno. I risultati, non appena arriveranno, saranno pubblicati qui, nel mentre si conoscono già i dati relativi all'affluenza: ad Avegno ha votato per scegliere il sindaco il 63,94% degli aventi diritto (contro il 72,55 delle elezioni precedenti).

Due le liste in campo: "Avegno domani" guidata dal sindaco uscente Franco Canevello, in corsa per il bis, e "Per Avegno le persone contano" con la candidata prima cittadina Margherita Ceravolo.

Ecco tutti i candidati.

Franco Canavello, lista "Avegno domani"

Monica Capurro

Rita Clemente

Daniele Immovili

Antonio Olivari

Maurizio Panetta

Hugo Santoro

Rinaldo Steneri

Andrea Villa

Margherita Ceravolo, lista "Per Avegno le persone contano"

Alessandro Croce

Paolo Pinna

Katia Giacobbe

Giovanni Brevi

Michela Ierardi

Federico Demarchi

Bruno Ciolli

Alessandra Canepa

Sergio Marsano

Elezioni comunali a parte, anche ad Avegno i cittadini hanno votato per le europee nel weekend: il primo partito è FdI, con il 31,27%. Segue con ampio distacco il Pd, appena al 18,96%. A seguire, Lega al 16,16%, Forza Italia al 9,59%, M5s al 9,52%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,65%, Azione al 2,79%, Pace Terra Dignità all'1,74%, Stati Uniti d'Europa all'1,59%, Libertà all'1,13%, Alternativa Popolare allo 0,38% e Rassemblement Valdotain allo 0,23%.