Elezioni 2022, gli assessori uscenti 'promossi' e 'bocciati': chi torna in consiglio comunale

Parte degli assessori e consiglieri delegati della giunta Bucci uscente si sono ricandidati: mentre alcuni hanno ottenuto un buon risultato, altri invece non hanno ottenuto sufficienti preferenze e non sono stati riconfermati in consiglio comunale.

Per quanto riguarda la lista "Vince Genova", ce l'hanno fatta con un buon numero di voti Pietro Piciocchi, già assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Mautenzioni e Verde Pubblico (1135 preferenze) e Matteo Campora, che aveva deleghe a Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali ed Energia (937 preferenze). Riconfermata anche Lorenza Rosso (479 preferenze) che nel mandato appena concluso era assessora all'Avvocatura e Affari legali, Famiglia e relativi diritti.

Bene anche Antonino Sergio Gambino, Fratelli d'Italia, che era consigliere delegato alla Protezione Civile e che porta a casa 792 preferenze: rientra così in consiglio comunale, primo della sua lista. Anche la già assessora al Commercio Paola Bordilli rientra in consiglio, prima della lista della Lega, con 769 preferenze. Ritorna in aula Rossa anche Francesco Maresca, già assessore allo Sviluppo Economico Portuale e Logistico, 676 preferenze, candidato nella lista Toti.

Niente consiglio comunale invece per Barbara Grosso, assessora uscente alle Politiche Culturali, dell'Istruzione e per i Giovani. A lei, candidata nella lista "Vince Genova", 278 preferenze che non sono bastate per rientrare.

Non riescono a entrare neanche due assessori uscenti della Lega, Giorgio Viale, che aveva le deleghe a Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione, 324 preferenze, e Stefano Garassino, titolare delle deleghe a Sviluppo economico e Patrimonio), 222 preferenze. Idem per il già consigliere delegato alla Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione in tema di edilizia residenziale pubblica, Fabio Ariotti, che potrebbe entrare in caso la Lega avesse due nuovi assessori tra gli eletti, ma visto il risultato della lista pare poco probabile.

Laura Gaggero (429 preferenze) già assessora a Sviluppo Economico, Turistico e Marketing Territoriale arriva quinta per FdI che però manda in aula Rossa solo quattro persone: c'è comunque una possibilità per lei di rientrare, se verrà nominato un assessore tra gli eletti di quella lista. Non entra nemmeno Mario Baroni, che nello scorso mandato era consigliere delegato alle Politiche Sociali, candidato con la lista Toti, con 311 preferenze.