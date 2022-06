Consiglio comunale di Arenzano: da chi sarà composto

Ad Arenzano il nuovo sindaco è Francesco Silvestrini con la lista "Insieme per Arenzano": le elezioni sono state vinte con il 2464 voti (43,43%), e alla squadra del primo cittadino spettano 11 seggi in consiglio comunale.

Secondo arrivato Giacomo Robello con "Vivi Arenzano": per lui il 31,17% dei voti (1.768) e tre seggi in consiglio comunale. Terza è Daniela Tedeschi di "ApertaMente Arenzano": 1.284 voti pari al 22,63%, due seggi in consiglio comunale.

Nessun seggio invece per la lista di William Lanzoni, "Adesso Arenzano", che ha preso 157 voti (2,77%).

Ma come sarà composto il nuovo consiglio comunale?

Per la lista "Insieme per Arenzano", che andrà a costituire il gruppo di maggioranza, entrano in consiglio Matteo Rossi (422 preferenze), Davide Oliveri (328 preferenze), Federica Piccardo (206 preferenze), Gabriele Teschioni (195 preferenze), Romina Chiossone (190 preferenze), Monica Canu (156 preferenze), Luca Guglielmino (121 preferenze), Giorgia Battistini (117 preferenze), Giuseppe Vernazza (112 preferenze), Niccolò Novello (110 preferenze) e Lucia Ferrari (92 preferenze).

All'opposizione vanno due liste: "ApertaMente Arenzano" con due consigliere, la candidata sindaco Daniela Tedeschi e poi Giulia Gambino (157 preferenze) e poi "Vivi Arenzano" con tre seggi conquistati dal candidato sindaco Giacomo Robello, e poi Renato Magliocchetti (350 preferenze) e Paolo Cenedesi (297 preferenze).