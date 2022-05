Elezioni Genova 2022, sondaggio BiDiMedia: ecco come partecipare

È online sia sul sito di GenovaToday che sui canali social il sondaggio privo di committente e totalmente indipendente da qualsiasi schieramento politico che BiDiMedia ha realizzato per Citynews, il gruppo editoriale di cui fa parte la redazione genovese.

Da questa mattina si può rispondere alle domande che compongono il sondaggio e indicare, in maniera anonima, la propria preferenza e l'indicazione di voto. Quindi verranno diffusi, in esclusiva, i risultati del sondaggio. Sarà ancora Marco Bucci il sindaco di Genova? Oppure avrà la meglio uno degli sfidanti, Dello Strologo, Crucioli, Marras, Ronzitti, Manzano Olivieri o Carpi?

Servono solo cinque minuti di tempo per partecipare alla consultazione promossa da BidiMedia Sondaggi in collaborazione con GenovaToday. FAI CLICK QUI PER INIZIARE