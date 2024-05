Elezioni Leivi 2024: sfida a tre tra Solari, Pisani e De Mattei

Sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 si terranno le consultazioni per il rinnovo dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e l'elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Leivi e di altri 124 comuni liguri, di cui 39 sul territorio della città metropolitana. I seggi saranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15 alle ore 23, e domenica 9 giugno, dalle ore 7 alle ore 23.

Vittorio Centanaro, dopo tre mandati, non può ricandidarsi per la carico di sindaco e figura sempre nella lista Leivi tradizione e sviluppo, ma tra coloro che ambiscono a entrare in consiglio. L'uomo su cui punta la lista dell'attuale maggioranza è Gabiele Pisani. A sfidarlo ci sono Antonio 'Giorgio' Solari, sostenuto da Forza Leivi, e Severino de Mattei, che può contare sull'appoggio di Leivi domani.

Candidati lista Forza Leivi (sindaco Antonio 'Giorgio' Solari)

Stefano Lavagnino

Gianluca Vestoli

Valentina Lagomarsini

Diana Questa

Sergio Alloisio

Daniela Colombo

Daniele Cafferata

Luciano Campodonico

Daniele Pizio

Ombretta Della Cella

Candidati lista Leivi tradizione e sviluppo (sindaco Gabriele Pisani)

Paola Bacigalupo

Cinzia Bevilacqua

Andreino Canepa

Mattia Canepa

Tiziano Ceccon

Vittorio Centanaro

Roberto Copello

Massimo Merciari

Carlo Navone

Barbara Queirolo

Candidati lista Leivi domani (sindaco Severino De Mattei)