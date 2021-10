Elezioni amministrative 2021, l'affluenza definitiva

Alle ore 15 si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali 2021. Qui, non appena disponibile, il dato definitivo sull'affluenza

Alle ore 15 si sono chiusi i seggi per le elezioni comunali 2021. Nella città metropolitana di Genova si è votato per il nuovo sindaco in dieci comuni con meno di 15mila abitanti (clicca sul link per andare ai risultati), vale a dire a Bogliasco, Casarza, Favale, Masone, Orero, Portofino, Propata, Rondanina, Sant'Olcese e Valbrevenna. Complessivamente in Liguria si vota, da Imperia a La Spezia, in 52 comuni.

Su una popolazione di 23.466 persone sono chiamati al voto 21.509 elettori nei dieci comuni coinvolti dalle consultazioni nella Città Metropolitana di Genova: il più popoloso è quello di Casarza con 6.708 abitanti e 5.818 elettori, quello con meno persone chiamate al voto è invece Rondanina (76). Le operazioni di voto sono cominciate domenica 3 ottobre alle ore 7.

Qui, non appena disponibile, il dato definitivo sull'affluenza.

Affluenza comunali ore 15 dato complessivo Liguria

55,52% (dato definitivo)

Affluenza comunali ore 15 in provincia di Genova

56,98% (dato definitivo).