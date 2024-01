Regionali, terzo mandato per i governatori? Santanché a Genova: "Non sono d'accordo"

Si gioca anche in Liguria la partita sull'eventuale terzo mandato per i presidenti di regione: se per il momento non è consentito, il divieto è comunque in discussione da mesi. Già da tempo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti aveva detto di non escludere un terzo mandato, se ci fosse la possiiblità. A dicembre, poi, era arrivato anche l'appoggio della Lega, con cui pure i rapporti non sono sempre stati idilliaci.

Le elezioni regionali in Liguria si terranno a fine 2025 o inizio 2026 e, nel frattempo, quest'anno, tocca a Basilicata, Piemonte e Umbria. Ma è proprio da Genova, oggi, che arriva il "niet" al terzo mandato del ministro del Turismo Daniela Santanché: "Onestamente non sono d'accordo con il terzo mandato per i governatori, quindici anni mi sembrano tanti - ha detto a margine del Forum internazionale del turismo italiana, organizzato dal Sole 24 Ore -. Il mio è un discorso generale, non ad personam, non siamo mica la sinistra. La mia idea personale è che la democrazia sia anche alternanza e quindici anni sono un periodo un po' troppo lungo".

Non c'è l'accordo neppure a sinistra: "Ad un certo punto - dice oggi il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni - dopo un certo tempo, dieci anni penso che siano sufficienti, cambiare significa dare ossigeno alla macchina pubblica, interrompere la consuetudine nel rapporto con il potere e con gli interessi può aiutare di fronte al rischio di ripetizione, di perdita di capacità creativa, di innovazione. E fa bene alla costruzione di classi dirigenti in grado di rinnovarsi e anche di ampliarsi. Penso che mantenere il divieto per il terzo mandato sia questione di buonsenso oltre che di buona salute della cosa pubblica".