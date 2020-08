Coronavirus e ipotesi rinvio Regionali, Toti: «In Liguria si voterà»

No a un ulteriore rinvio delle elezioni regionali: il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, si schiera contro l'ipotesi di rimandare ulteriormente il voto - fissato il 20 e 21 settembre - ventilata dopo il rialzo dei casi di coronavirus in Italia.

Toti, che corre per il rinnovo del mandato, aveva già protestato per la decisione di rimandare il voto da luglio a settembre, minacciando già durante il lockdown di "non restare in carica un minuto di più" una volta scaduto il mandato quinquennale. Accettato il rinvio a settembre, giovedì mattina ha commentato le parole di Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università Cattolica e consulente del Ministero della salute, durante la trasmissione Agorà Estate, su Rai 3, che ha parlato del rischio rappresentato dalle elezioni e dal voto, ipotizzando un rinvio in caso di eccessivi contagi.

«Questa eventualità, che non può accadere e che trovo eversivo che un signore non eletto da nessuno possa anche semplicemente ipotizzare - ha detto Toti - sarebbe la dimostrazione che il Comitato tecnico scientifico del Governo è un’accolita di inetti pericolosi. Tutte le Regioni, di destra e sinistra, avevano chiesto di votare a fine luglio, quando i contagi erano al minimo. Il Governo e i suoi scienziati hanno scelto fine settembre senza ascoltare nessuno e incastrando le votazioni con l’inizio delle scuole. E ora loro stessi vanno in tv a dire che forse non è stata la migliore decisione. Allora o sono completamente incapaci o in completa malafede. Proprio perché il Covid non è finito non si possono tenere 6 Regioni paralizzate, con i consigli sciolti e le giunte senza i poteri per prendere decisioni».

«In Liguria il 20 settembre si voterà - conclude netto Toti - Questo è certo. Perché qualcuno evidentemente più del Covid teme il giudizio degli Italiani e vuole usare la mascherina per tappare la bocca ai cittadini più che per proteggerli dal virus».