Sondaggio regionali 2020 Liguria, oltre 20 punti percentuali fra il primo e il secondo

Il Corriere della Sera oggi pubblica i risultati di un sondaggio di Ipsos sulle elezioni regionali in Toscana e Liguria. La vittoria di Giovanni Toti non sembra essere in discussione, mentre una delle regioni rosse per eccellenza appare in bilico nella sfida tra Eugenio Gianni e Susanna Ceccardi, con l'ex sindaca di Cascina che potrebbe essere protagonista di una clamorosa rimonta.

I sondaggi sulle elezioni regionali in Liguria

In Liguria l'asse tra Partito Democratico e MoVimento 5 Stelle non sfonda: Nando Pagnoncelli spiega che sulla carta la scelta di Ferruccio Sansa, giornalista del Fatto e figlio dell'ex sindaco di Genova Adriano, appariva promettente, dato che la somma dei voti ottenuti nel 2015 dalla candidata del centrosinistra Paita (27,8%) e quelli della Salvatore (24,8%), era nettamente superiore rispetto al risultato di Toti che si affermò con il 34,4%. Ma a quanto pare i liguri sono soddisfatti dell'amministrazione dell'ex giornalista di Mediaset oggi in sella a Cambiamo! che è al 57,4% mentre il suo competitor arriva al 34,6%.

A seguire il candidato di Italia Viva, +Europa e Pvu Aristide Massardo con il 2,5%, allo stesso livello di Alice Salvatore l’ex candidata del M5s alle precedenti regionali, sostenuta dalla lista Il Buonsenso. Tutti gli altri candidati sono stimati al di sotto dell’1%. Si stima un’affluenza alle urne del 62%, nettamente superiore sia alle precedentiregionali sia alle Europee 2019. Quanto agli orientamenti di voto per le liste, la Lega con il 21,1% precede la lista di Toti, Cambiamo, che si attesta al 19,8%. A seguire: Pd (16%), M5S (9,7%), Fratelli d’Italia (9,4%), Lista Sansa (6,5%) e Forza Italia (6,3).