Matteo Salvini torna in Liguria, giornata intensa da ponente a levante

Le contestazioni nel corso dell'ultima visita non scoraggiano il leader della Lega e Matteo Salvini si appresta a tornare in Liguria giovedì 17 settembre 2020.

Dopo un collegamento con la trasmissione 'Uno Mattina' di Rai 1 alle ore 9.10, Salvini è atteso in piazza Rocca a Loano e poi alle 11.30 in piazza Colombo a Sanremo per un incontro con i cittadini. Nel pomeriggio l'ex ministro sarà a Genova, alle ore 15.45 in piazza Settembrini a Sampierdarena e alle 18.20 in largo XII Ottobre per incontrare i cittadini.

Il tour elettorale si concluderà in serata nel Tigullio. Alle ore 20 è in programma un incontro pubblico in piazza Gagliardo a Chiavari, poi alle ore 21.20 intervento durante la puntata di 'Dritto e rovescio' su Rete 4 e a seguire cena con militanti, sostenitori e simpatizzanti alle Cantine Bisson a Sestri Levante.