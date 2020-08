Salvini torna in Liguria, il programma della due giorni

Il leader della Lega, Matteo Salvini, torna in Liguria per la campagna elettorale in vista delle regionali del 20 e 21 settembre. Il programma della visita si articola su due giorni. Martedì 1 settembre alle 10 Salvini è atteso a Cairo Montenotte per una visita alla scuola di polizia penitenziaria. Un'ora più tardi, sempre a Cairo, inaugurazione Lega Point in via Roma 11.

Alle ore 12.30 è prevista l'inaugurazione del Lega Point in via dei Mille a Savona, quindi alle 13 incontro con i cittadini presso il gazebo della Lega in piazza Sisto IV°. Nel pomeriggio il segretario leghista è a Genova. Alle ore 15.30 sopralluogo al quartiere di Begato con il presidente Toti e il sindaco Bucci e incontro con comitati famiglie residenti.

Alle ore 16.15 incontro con i cittadini presso il gazebo della Lega in via Napoli angolo via Vesuvio (quartiere Oregina). Infine alle ore 19.30 incontro con i cittadini in piazza Matteotti e poi alle 21 cena presso la Nave Italia al Porto Antico. Dalle 15 alle 17 in via Napoli è annunciato anche un presidio del centro sociale Terra di Nessuno, evento intitolato 'Fuori il razzismo dai nostri quartieri'.

Mercoledì 2 settembre alle 9.30 a Rapallo 'Colazione con Salvini' presso il bar "La Carapina” sul lungomare Vittorio Veneto 35. Successivamente incontro con i cittadini presso il gazebo della Lega in piazza Martiri della Liberazione.