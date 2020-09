Salvini e manifestazione Terra di Nessuno, traffico bloccato a Oregina

Disagi al traffico nel pomeriggio di martedì 1 settembre 2020 nella zona di via Napoli e via Bari. Il quartiere di Oregina è presidiato da diverse ore dalle forze dell'ordine in occasione della visita a Genova del segretario della Lega, Matteo Salvini, e della manifestazione in contemporanea, organizzata dal centro sociale Terra di Nessuno.

I manifestanti sono stati tenuti a distanza dal cordone di polizia, ma a contestare il leader del Carroccio ci hanno pensato alcuni residenti del quartiere, dove ieri sono apparse scritte contro Salvini.

Il programma della giornata prevede alle ore 19.30 un incontro con i cittadini in piazza Matteotti e poi alle 21 cena presso la Nave Italia al Porto Antico.