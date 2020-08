Regionali, due giorni ligure per Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini torna in Liguria in vista delle prossime elezioni regionali. Il tour inizia martedì 4 agosto alle 15 a Ventimiglia dove è in programma un incontro con i cittadini in via Aprosio (adiacente Teatro Comunale). Alle 17 Salvini sarà ad Albenga per un altro incontro con i cittadini e l'intitolazione della sede in piazza San Francesco a Rosy Guarnieri, poi visiterà l'azienda agricola “Pastor Luigi”.

La giornata si chiuderà alle 21 a Genova con un incontro pubblico presso lo stabilimento balneare Sys Sporting Club in lungomare Lombardo 27.

Mercoledì 5 agosto 2020 Salvini sarà a Recco alle 9 in passo Assereto dove verrà allestito un gazebo della Lega. Alle 11.30 visita al carcere di Marassi, quindi alle 13 a Sestri Ponente presso gazebo della Lega in piazza Pilo.