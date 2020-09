La ministra Bellanova a Pra’ per incontrare i produttori di basilico

Anche la ministra alle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, fa tappa a Genova in questa campagna elettorale “lampo” in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre.

La ministra, in forze a Italia Viva, è attesa a Pra’ per incontrare i produttori del celebre basilico: un’occasione anche per sostenere il candidato a presidente della Regione, Aristide Massardo, sostenuto proprio da Italia Viva. Venerdì la tappa è stata nel levante della Liguria, a Sarzana, sempre in compagnia di Massardo e della deputata spezzina Raffaella Paita.

Bellanova sarà alle 15.30 alla Sms Pescatori di Pra’, nella fascia di rispetto.