Regionali 2020, Pd e Articolo Uno presentano la lista a sostegno di Sansa

Anche il Partito Democratico ligure, insieme con Articolo Uno, ha presentato la sua lista a sostegno del candidato presidente Ferruccio Sansa in vista elezioni regionali.

Alla presentazione hanno partecipat, oltre allo stesso Sansa, anche il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, la senatrice Roberta Pinotti e Arturo Scotto di Articolo Uno. I capolista sono Giovanni Lunardon per Genova, Mauro Righello per Savona, Davide Natale a Spezia e Annina Elena ad Imperia. L'ultimo posto vacante è stato riempito proprio mercoledì mattina con la candidatura di Ilario Agata nel collegio spezzino.

Tanti i sindaci presenti nella lista, da Maria Luisa Biorci, ex sindaco di Arenzano, all'attuale sindaco della cittadina, Luigi Gambino, passando per Katia Piccardo, sindaco di Rossiglione, e Armando Sanna, sindaco di Sant'Olcese.

«Sono liste che esprimono un grande rinnovamento e il risultato di un rinnovamento che pratichiamo da molto tempo - ha spiegato Simone Farello, segretario regionale del Pd - Molte persone infatti sono giovani ma hanno già esperienza come amministratori pubblici nelle loro attività. Questa è una lista di persone competenti e preparate e pronte per il governo, che conoscono la Regione millimetro per millimetro. Ci sono molte donne perchè abbiamo sempre praticato la parità di genere a differenza di Toti che si è fatto costringere da una legge. Abbiamo una proposta di buon governo alternativa a 5 anni di cattivo governo e di non governo».

Candidati collegio Genova

Giovanni Lunardon

Luca Garibaldi

Patrizia Avagnina

Maria Luisa Biorci

Viola Boero

Silvio Del Buono

Francesca Ferrero

Luigi Gambino

Alberto Pandolfo

Katia Piccardo

Elena Putti

Angelica Radicchi

Pippo Sergio Rossetti

Armando Sanna

Lucina Torretto

Claudio Villa

Candidati collegio Imperia:

Annina Elena

Andrea Gorlero

Enrico Ioculano

Claudia Regina

Candidati collegio Savona

Mauro Righello

Alessandra Gemelli

Roberto Arboscello

Ilaria Pietrapaolo

Massimo Niero

Candidati collegio La Spezia

Davide Natale

Francesca Castagna

Ilario Agata

Fabrizia Pecunia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pieraldo Canessa